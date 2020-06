Rafi Rachek (30) hat weitaus schlimmere Verletzungen als zunächst gedacht. Der Reality-TV-Star, der sich 2019 als schwul geoutet hatte, hatte Ende März ein schreckliches Erlebnis: Er wurde in Köln von einer homophoben Gruppe brutal verprügelt. In einem Krankenhaus habe man daraufhin seine Platzwunden am Bein verbunden und seinen verwundeten Arm ohne weitere Behandlung eingegipst – ein zweites medizinisches Check-up ergab nun aber: Rafi hat durch den Angriff weitaus mehr als nur ein paar Prellungen erlitten!

Der 30-Jährige gab Promiflash jetzt ein erschreckendes Gesundheitsupdate. Eine Ärztin habe seinen Arm zwar gleich nach dem Angriff geröntgt – sei jedoch fälschlicherweise davon ausgegangen, dass dieser nur geprellt ist, und habe ihn deshalb lediglich eingegipst. Über fünf Tage später sei Rafi dann bei einem Radiologen gewesen, welcher "Knochenbrüche, Bänder- und Sehnenrisse" bei ihm festgestellt habe. "Es ist viel schlimmer und komplizierter, als es angenommen wurde. Nächsten Montag habe ich eine Kontrolle, um zu gucken, ob ich operiert werde oder nicht", erklärte er und gab zu, von der Diagnose ziemlich geschockt zu sein.

Rafi habe eigentlich vorgehabt, in der kommenden Zeit sportlich wieder voll durchzustarten. "Und jetzt habe ich natürlich Angst, dass ich dadurch noch Wochen oder sogar Monate daran gehindert werde", erklärte er. Auch ein neues Projekt, bei dem es um sportliche Aktivitäten gehe, habe er aufgrund seiner Verletzungen absagen müssen.

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week im Juni 2019

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, bekannt aus "Die Bachelorette" 2018



