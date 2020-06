Carmen Kroll hat nur an Brust und Bauch zugelegt! Vor einigen Wochen gaben Carmushka und ihr Mann Niclas im Netz bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nun warten sie sehnlichst darauf, ihr liebevoll "kleine Maus" genanntes Ungeborenes endlich in den Armen halten zu dürfen. Bis dahin lässt die Bloggerin ihre Community an allen Ereignissen ihrer Schwangerschaft teilhaben: Jetzt hat sie verraten, wie sehr sich ihr Gewicht bereits verändert hat!

Auf Instagram präsentierte die 28-Jährige stolz ihren wachsenden Babybauch und verriet, wie es ihr und der Kleinen geht: "Sie wächst und gedeiht. An mir wächst alles und gedeiht alles." Die Beauty betonte, dass sie sich mit ihren neuen Kurven pudelwohl fühle – und ohnehin nicht genau sagen könne, wo die dazugewonnenen Pfunde angesetzt haben sollten: "Acht Kilo habe ich in der Schwangerschaft schon zugenommen. Ich frage mich aber wirklich, wo ich das hingesteckt habe. Bis auf Bauch und Brust hat sich bei mir gar nichts verändert."

Obwohl sie der momentanen Zunahme anscheinend viel Positives abgewinnen kann, möchte Carmushka nicht auf regelmäßige Sporteinheiten verzichten. Mit Übungen, die speziell für Schwangere geeignet sind, hält sie sich nun fit und will sich so auf die anstrengende Geburt vorbereiten.

Instagram / niclasjulien Niclas und Carmen Kroll im Mai 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll im Mai 2020

Instagram / carmushka Freund Niclas und Bloggerin Carmen Kroll (Carmushka)

