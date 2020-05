Carmen Krolls Bauch wächst und wächst. Die Influencerin, die besser unter dem Namen Carmushka bekannt ist, meldete sich Anfang März mit einer freudigen Nachricht bei ihren Fans: Sie und ihr Mann Niclas erwarten ihr erstes Kind. Inzwischen hat sich der Körper der Bloggerin schon ganz schön verändert und mit ihren neuen Kurven ist sie überglücklich. Einen Haken haben die allerdings doch: So langsam aber sicher kneift Carmens alte Kleidung – deshalb schlüpfte sie jetzt einfach in ihre alten Party-Outfits!

Für einen neuen Instagram-Post posierte die Beauty in einem hautengen Kleid und mit runder Babykugel vor einem Spiegel. Bei ihrem Look handelte es sich allerdings um keine Umstandsmode, sondern um ein offenbar sehr dehnbares Abendkleid! Und in das schlüpfte Carmen aus einem ganz einfachen Grund wieder hinein: "Wenn die normalen Hosen nicht mehr passen, dann werden eben die Partykleider wieder ausgepackt!", erklärte sie zu ihrem Foto.

Ihren Followern war der Look aber keineswegs zu improvisiert – sie waren sogar ganz begeistert von dem dunkelgrünen Dress und machten Carmen am laufenden Band Komplimente. "Das Kleid steht dir so gut. Du strahlst richtig!", schwärmte eine Userin beispielsweise.

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll im Mai 2020

Instagram / carmushka Bloggerin Carmushka

Instagram / carmushka Carmen und Niclas Kroll im Mai 2020



