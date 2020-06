Wie geht es in Sachen Liebe nun für Chethrin Schulze (28) weiter? Erst vor Kurzem enthüllte die ehemalige Love Island-Kandidatin, dass sie schon eine Weile wieder als Single durchs Leben geht. Dabei betonte sie auch, dass sie zwar durchaus einige Wochen gebraucht habe, um das Liebes-Aus mit Marco zu verarbeiten, nun aber bereit sei, wieder positiv nach vorne zu schauen. Jetzt ist die Blondine offenbar sogar wieder auf der Suche nach Mister Right – und setzt dabei auf eine ganz bestimmte Taktik, um ihn kennenzulernen.

In ihrer Instagram-Story offenbarte die TV-Bekanntheit, wie sie demnächst auf "Männerfang" gehen will. "Ich habe mich jetzt zum Beispiel auch bei einer Single-App angemeldet", verriet sie. Die sei aber nur für "Leute aus der Öffentlichkeit". "Heutzutage sind die Männer ja nicht mehr so, dass sie einen groß ansprechen", beschrieb Chethrin ihre Motivation für die Installation der App. Bei Tinder würde sich die Reality-TV-Darstellerin allerdings nicht noch mal anmelden. Der Grund dafür seien ihre schlechten Erfahrungen, die sie mit den Männern dort gemacht habe. "Da waren so Mega-'Fanboys', die richtig gezeigt haben, dass sie eine Frau aus der Öffentlichkeit suchen. Voll abartig", machte sie ihrem Ärger Luft.

In der anschließenden Fragerunde auf ihrem Kanal erklärte die Single-Lady welche Zugangsvoraussetzungen man für die Promi-App erfüllen müsse. "Man wird richtig geprüft und ich kenne so einige, die nicht angenommen wurden." Jeder Nutzer müsse sich letztendlich mit seinem echten Instagram-Profil verifizieren.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Januar 2020 in Berlin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Gesicht

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Darstellerin



