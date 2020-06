Von dieser Mitbewohnerin werden Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) sicher wenig begeistert sein! Das Bachelor-Pärchen wagt diesen Sommer den ultimativen Beziehungstest: Neben sieben anderen Pärchen machen sie bei Das Sommerhaus der Stars mit. Eigentlich stehen alle Kandidaten schon fest. Es soll jedoch noch ein weiteres Sommerhaus-Pärchen geben – und das dürfte für ordentlich Spannung sorgen: Auch Bachelor-Babe Evanthia Benetatou (28) soll inklusive Partner einziehen!

Kurz zur Erinnerung: Eva kam 2019 gemeinsam mit Jennifer ins Rosenfinale, um das Herz von Andrej zu gewinnen – der sich am Ende für Jenny entschied. Danach gerieten das Pärchen und die 28-Jährige immer wieder aneinander. Jetzt scheint es, als bekämen die drei die perfekte Gelegenheit, um alles zu klären: Laut Bild sollen die Beauty mit griechischen Wurzeln und ihr Verlobter Chris B. ebenfalls in die Promi-WG einziehen – ohne dass Andrej und Jennifer davon wissen. Ob das Zusammentreffen trotz allem friedlich verläuft, wird sich zeigen.

Eva ist seit vergangenem Februar mit Chris verlobt. Dieser machte seiner Herzdame bei RTL Explosiv live im Fernsehen einen Antrag. "So, mein Schatz, du weißt, ich liebe dich über alles. In dieser kurzen Zeit haben wir so viel geschafft zusammen. Wir lieben uns jeden Tag mehr. Und deswegen will ich dich fragen, möchtest du meine Frau werden?", stammelte er nervös und ging vor Eva auf die Knie. Sie nahm den Antrag damals freudestrahlend an.

Jennifer Lange und Andrej Mangold

Evanthia Benetatou

Evanthia Benetatou und ihr Freund Chris 2020



