Victoria Beckham (46) hatte kein Interesse an einer Spice Girls-Reunion – und trotzdem kassierte sie ordentlich damit ab. Während ihre ehemaligen Kolleginnen im vergangenen Jahr quer durch das Vereinigte Königreich getourt sind, wollte Vic nicht zurück auf die Bühne. Rund 786.000 Euro soll der Designerin angeboten worden sein, doch sie lehnte ab. Ein cleverer Schachzug, denn obwohl sie nicht wieder mit der Gruppe performte, ging eine satte Million in ihre Tasche!

Doch wie kann das sein? Wie The Sun berichtet, habe Victoria zwar kein Comeback gefeiert, allerdings sei sie neben den aktiven Band-Mitgliedern Geri Halliwell (47), Melanie C. (46), Mel B. (45) und Emma Bunton (44) noch immer Teilhaberin der Spice Girls Limited. Das bedeutet, die Modeschöpferin habe Anspruch auf ein Fünftel des Gewinns aus Werbe-, Merchandising- und Lizenzgeschäften. Dank ihrer UK-Tour konnten die Kult-Popstars die Kasse ordentlich klingeln lassen. Insgesamt sollen sie über fünf Millionen Euro verbucht haben – von denen eine Million angeblich an Vic abgegeben werden musste.

Mit ihrer Absage habe Posh Spice also sogar mehr verdient als mit einer Teilnahme. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin: "Die Ironie ist, dass sich Victoria eigentlich von den Spice Girls distanziert hat. Aber sie sind wieder zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden." Das Management der 46-Jährigen wollte sich zu den finanziellen Mutmaßungen nicht äußern.

Getty Images / Stuart C. Wilson Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Melanie C. bei der "Viva Forever"-After Party 2012

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

ALL ACTION / ActionPress Spice Girls im Dezember 2012



