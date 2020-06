Das baldige Baby-Glück ist nicht zu übersehen! 2018 war es Sara Leuteneggers (26) großer Traum, Germany's next Topmodel zu werden. Mittlerweile liegt ihr Fokus aber ganz woanders: Die Influencerin, die in einer glücklichen Ehe mit Mann Lorenzo Leutenegger lebt, gab im Mai bekannt, mit ihren Schatz ihren ersten Nachwuchs zu erwarten. Mittlerweile könnte sie diese Tatsache auch nur noch schwer verheimlichen: Sara präsentiert sich nun ganz stolz mit ihrer Baby-Kugel!

Mit ihrem neuesten Instagram-Posting dürfte die Brünette ihre Fans regelrecht verzaubern. Strahlend posiert Sara lediglich im bunten Bikini in einem Garten. Der absolute Hingucker auf dem freizügigen Schnappschuss: Die deutlich erkennbare Wölbung ihrer Körpermitte, auf die die werdende Mama schützend ihre Hand legt. "Jeder Körper ist ein Bikini-Body", schrieb sie dazu.

Ein wenig muss sich das Paar noch gedulden, bis der Spross das Licht der Welt erblickt. Im November soll es voraussichtlich so weit sein. Die Vorfreude ist allerdings bereits riesig: "Wir freuen uns so sehr auf das Baby", verriet Sara im Interview mit Bild. Dabei handelt es sich um ein absolutes Wunschkind: "Wir haben es so lange probiert, bis es geklappt hat. Es war eine absolute Herzenssache."

Anzeige

Instagram / saraleutenegger Lorenzo und Sara Leutenegger im Mai 2020

Anzeige

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / saraleutenegger Sara und Lorenzo Leutenegger im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de