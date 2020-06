Prinzessin Charlotte (5) und Prinz George (6) setzen sich schon in jungen Jahren für den guten Zweck ein! Die Kinder von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) befinden sich aktuell mit ihren Eltern und ihrem Bruder Prinz Louis (2) in der Selbstisolation in ihrem Landhaus in Norfolk. Prinz Charles' Sohn und seine Frau bemühen sich deshalb aktuell sehr, dass ihren Kids in dieser Zeit nicht die Decke auf den Kopf fällt. Dabei legen sie vor allem viel Wert darauf, dass sie die Kleinen mit sinnvollen Aktivitäten beschäftigen. Ein Programmpunkt: Die Knirpse liefern unter anderem Essen aus – und diese süße Aktion wurde sogar mit einem Schnappschuss festgehalten!

Auf dem Foto, das der Kensington-Palast am Samstag auf Instagram veröffentlichte, ist William gemeinsam mit seinen Sprösslingen Charlotte und George auf dem Weg zu einem Hauseingang zu sehen. Die Tochter des 37-Jährigen trägt zwei Tüten mit sich, während ihr Vater schützend einen Regenschirm über sie und ihren Bruder hält. Aus dem Kommentar zu dem Beitrag geht hervor, dass die drei Royals zum Zeitpunkt der Aufnahme in Norfolk "Lebensmittelpakete zusammenpackten und an isolierte Rentner in der Gegend lieferten". Das Bild knipste Herzogin Kate selbst.

Dass das Foto der Charity-Aktion erst Wochen später gepostet wurde, hat einen

Grund: In England ging nun die sogenannte National Volunteer Week zu Ende. Diese findet in Großbritannien alljährlich in der ersten Juniwoche statt und wird als Anlass genommen, um ehrenamtlichen Helfern Dank auszusprechen – genau das tat Queen Elizabeth II. (94) auch über einem Instagram-Post: "Ich sende meine besten Wünsche an all diejenigen, die anderen aus freien Stücken und völlig selbstlos helfen."

