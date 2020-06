Anne Wünsche (28) hat nun ein ganz besonderes Geschenk erhalten. Die Influencerin, die zurzeit immer wieder aufgrund ihres Netz-Beefs mit Oliver Pocher (42) in den Schlagzeilen steht, zeigt ihren Followern nun, was seit Neuestem den Kamin in ihrem Wohnzimmer ziert. Es ist ein Bild von ihr selbst. Allerdings ist es kein kleiner Schnappschuss in einem Bilderrahmen, sondern: Es ist ein riesengroßes Gemälde, das die Laiendarstellerin selbst abbildet!

Auf Instagram hat Anne vor Kurzem ein Foto veröffentlicht, auf dem sie das Meisterwerk präsentiert. Auf dem Schnappschuss posiert sie exakt so wie ihr gemaltes Ebenbild auf der Leinwand. Das Urteil des ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Stars: "Ich finde dieses Bild so hammergeil!" Sie wisse allerdings noch nicht, ob das Wohnzimmer der passende Ort für das Bildnis sei. Denn die zweifache Mutter ist auf dem Gemälde in einem knappen Badeanzug abgebildet und streckt dabei dem Betrachter augenzwinkernd den Mittelfinger entgegen.

Gemalt wurde das Werk von dem Berliner Künstler Friedhelm Gerschau. Und die gebürtige Meißenerin scheint einfach absolut überwältigt von seinem Talent zu sein. "Das ist der Wahnsinn. Er hat auf so viele Details geachtet", schwärmt Anne. Nur durch seine Darstellung habe sie überhaupt erst ihren Leberfleck am Po entdeckt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de