Süße News von Ann-Kathrin (30) und Mario Götze (28)! Die beiden liefern seit einigen Monaten eine Bilder-Buch-Romanze. Nach der Traumhochzeit verkündeten die zwei Turteltauben überglücklich, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem hielt das Model seine Fans mit süßen Babybauch-Schnappschüssen auf dem Laufenden. Doch seit ein paar Tagen war es ruhig um sie geworden. Jetzt verkündete die Blondine: Das Baby ist endlich da.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Ann-Kathrin nun einen süßen Bildbeitrag, auf dem man ihre Hand, Marios Hand und die Hand des neugeborenen Jungen sehen kann. "Unser Sohn Rome ist am fünften Juni auf die Welt gekommen. Wir freuen uns riesig und Rome geht es auch sehr gut", schrieb die Influencerin in der zugehörigen Bildunterschrift. Scheint, als wäre die junge Familie mittlerweile sicher in den eigenen vier Wänden angekommen.

Die Fans sind außer sich vor Freude und kommentieren fleißig unter dem Post. Allen voran Ann-Kathrins beste Freundin Mandy Bork. "Mein Herz explodiert. Ich kann es gar nicht erwarten, dich kennenzulernen kleiner Rome", kommentierte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

