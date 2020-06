Ups, hat sich da etwa jemand verplappert? Seitdem Fiona Erdmann (31) ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, hält die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Community regelmäßig mit Babybauchbildern und Updates auf dem Laufenden. Ein Detail behielt die werdende Mutter aber bislang für sich: Das Geschlecht ihres Babys ist bislang eigentlich topsecret. Die Betonung liegt hier auf "eigentlich", denn Fans sind sich sicher: Fiona hat diese Info aus Versehen ausgeplaudert!

In einem neuen Video auf ihrem YouTube-Kanal bringt die Schwangere die User auf den neuesten Stand – und das womöglich mehr, als ihr lieb ist. "Also wenn ich so um ein Uhr nachts auf der Couch liege, dann macht sich das kleine Mäuschen da ganz schön bemerkbar", erzählt Fiona in dem Clip und bringt mit dieser Aussage die Gerüchteküche ganz schön zum Brodeln.

Die ersten Fan-Kommentare lassen da natürlich nicht lange auf sich warten. "Ist das Absicht, dass du das Geschlecht verraten hast?" und "Mäuschen, also ein Mädchen?", munkeln die Abonnenten. Was glaubt ihr – hat sich Fiona wirklich verplappert? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model



