Sie genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Erst im April gab Fiona Erdmann (31) überglücklich preis: Sie wird zum ersten Mal Mama. Während sie ihre Schwangerschaft in den ersten Monaten geheim hielt, lässt sie nun ihre Fans an dieser aufregenden Reise teilhaben. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihren Partner ging es nun in den verdienten Babymoon – und dort entstand ein brandneuer Schnappschuss von Fionas Babybauch!

"Unsere lang ersehnte Auszeit und wahrscheinlich unser letzter Urlaub zu zweit", schreibt das Model zu einem brandneuen Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil. Auf dem Foto relaxt die Schwangere am Pool und präsentiert im weißen Bikini stolz ihre Babykugel. Für den Trip hat sich das Paar für Fujairah entschieden – eine Stadt, die ungefähr zwei Stunden von Fionas Wahlheimat Dubai entfernt ist.

Die vergangenen Wochen seien ziemlich turbulent und anstrengend gewesen – aus diesem Grund wird im Paradies noch einmal ordentlich Energie getankt. "Vor allem wollten wir unbedingt noch einmal die Zweisamkeit genießen, bevor bald ein kleines süßes Wesen unsere komplette Aufmerksamkeit bekommt", hält Fiona abschließend in ihrem Beitrag fest.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im April 2020

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann in Dubai

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Verfolgt ihr Fionas Schwangerschaft im Netz? Na klar! Nee, noch nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de