Wäre Laura Müller (19) die USA-Einreise etwa fast verweigert worden? Bis vor wenigen Wochen gehörte die Influencerin zu den Teilnehmern der diesjährigen Ausgabe von Let's Dance. Nachdem die Show zu Ende war, verkündeten der Teenager und sein Verlobter Michael Wendler (47), in ihre Wahlheimat Florida zurückzukehren. Aufgrund der derzeitig verschärften Reiseregelungen soll das aber gar nicht so einfach gewesen sein: Laura und der Wendler mussten einen zweiwöchigen Zwischenstopp in Mexiko in Kauf nehmen.

"Wir freuen uns sehr, wieder in Florida zu sein", verkündete das Paar erst am heutigen Morgen in einer Videobotschaft, die RTL vorliegt. Obwohl die beiden schon vor mehr als zwei Wochen in Richtung Heimat aufgebrochen waren, durften sie erst jetzt endgültig zurückkehren. Da die Brünette im Vergleich zu ihrem Partner nur ein ESTA-Visum hat, hätte ihr bei einer direkten Einreise von Deutschland in die Staaten eine Ausweisung gedroht. Mit der besonderen Einreisegenehmigung ist es allerdings erlaubt, innerhalb von 90 Tagen Reisen nach Kanada, Mexiko und in die Karibik zu unternehmen und im Anschluss auf beliebigem Weg in die USA zurückzukehren. In Mexiko haben die zwei ihre Quarantäne abgesessen.

Eine Rückreise ohne seine Liebste wäre für den Schlagerstar wohl auch nicht infrage gekommen. Weil sie wegen der "Let's Dance"-Verpflichtung in Deutschland bleiben musste, war auch der Sänger vor Ort geblieben. "Ich lasse sie hier nicht alleine zurück. Das ist ein absolutes No-Go für mich", stellte er damals in einem Interview klar.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler

TVNOW Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller



