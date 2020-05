Ohne seine Laura (19) geht der Wendler (47) nirgendwo mehr hin! Am vergangenen Samstag teilte der Schlagerstar seinen Fans mit, dass er nach etlichen Wochen wieder zurückkehrt in die USA. Bei seinem Netz-Beitrag war aber keine Spur von seiner Verlobten – durfte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin also noch nicht mit? Doch: Laura und Michael sind zusammen über den großen Teich geflogen!

Sowohl der "Sie liebt den DJ"-Interpret als auch seine Verlobte veröffentlichen vor wenigen Stunden traumhaft schöne Aufnahmen vom Strand in Florida. "Liebe Grüße nach Deutschland von Adeline, Laura und von mir", betitelt der 47-Jährige seinen kurzen Clip in seiner Instagram-Story. Die 19-Jährige ließ ihr Insta-Video unkommentiert. Aber auch sie dürfte wieder total happy darüber sein, mit ihrem Schatzi zusammen in deren Wahlheimat die Zeit zu verbringen.

Erst kürzlich hatte Laura in einem Interview verraten, dass sie ihrem Micha aktuell in Sachen Jobsuche etwas unter die Arme greift: Sie organisiert ihm den einen oder anderen Influencer-Deal. "Da ist man dankbar, wenn man die Möglichkeit hat, noch etwas dazu zu verdienen über Instagram und Werbung", hatte der Wendler ganz glücklich zugegeben.

Instagram / wendler.michael Michael Wendlers Ausblick in den USA

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

