Hinter Robbie Williams (46) liegt eine turbulente Zeit: Jahrelang sorgte der Popstar mit Frauengeschichten und Drogeneskapaden für Schlagzeilen. Mittlerweile ist er mit Ayda Field (41) glücklich verheiratet und scheint nun wieder bodenständiger zu sein. Zusammen hat das Paar vier Kinder: Theodora (7), Charlton (5), Coco (1) und Beau (4 Monate) – und mit denen möchte die 41-Jährige ganz offen über die Vergangenheit des Sängers sprechen, wenn sie alt genug sind.

Theodora sei schon jetzt sehr interessiert an Robbies früherem Leben und stelle viele Fragen, wie Ayda gegenüber The Sun verriet: "Teddy hat Robbie bei einigen Gelegenheiten in einem alten Video gesehen und gefragt: 'Mama, hat er sich vor dir mit jemandem getroffen?' Ich musste antworten: 'Ja, Teddy, hat er.'" Die Siebenjährige habe jedoch keine Ahnung, wie häufig ihr Vater seine Partnerinnen tatsächlich gewechselt hatte.

"Aber wir müssen über Daddys Vergangenheit, Daddys Drogen und Daddys Dates sprechen", betonte Ayda. Jedoch alles zu seiner Zeit. Denn aktuell seien ihre Kids einfach noch zu klein für diese Geschichten. Der Schauspielerin sei auch klar, dass sie im Vergleich zu ihrem Mann als Engel dastehen werde. "Das ist okay für mich", fügte sie schmunzelnd hinzu.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und sein Sohn Beau Benedict Enthoven

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Tochter Theodora Rose Williams

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Oktober 2018



