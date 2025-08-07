Direkt am Ufer: Robbie Williams kauft Luxusanwesen in Miami

Robbie Williams (51) und seine Frau Ayda Field (46) haben ein neues Zuhause gefunden. Der Sänger hat laut Daily Mail satte 34 Millionen Euro für eine luxuriöse Villa am Wasser in Miami ausgegeben. Die beeindruckende Immobilie bietet sieben Schlafzimmer, eine Garage mit Platz für 18 Autos, einen Weinkeller und sogar einen eigenen Bootsanleger. Um ihr neues Familienheim perfekt zu machen, investierte Robbie zusätzlich 4,5 Millionen Euro in Möbel und Renovierungen. Bald zieht das Paar mit seinen vier Kindern, Teddy, Charlie, Coco und Beau, in die prachtvolle Residenz ein, die auf Fotos der Dailymail zu sehen ist.

Das neue Domizil in Miami wird weiter ausgebaut. Geplant sind unter anderem zusätzliche Räume, die als Tonstudio genutzt werden können, sowie ein schwimmender Padel-Tennisplatz – was ein Novum für ein US-amerikanisches Zuhause wäre. Robbie, der letztes Jahr seine Villa in Los Angeles für etwa 43 Millionen Euro veräußert hat, scheint endgültig mit Hollywood abgeschlossen zu haben. Er hatte die Villa in Holmby Hills weniger als zwei Jahre zuvor erworben und dabei einen Gewinn von über 13,7 Millionen Euro erzielt. Zusätzlich hatte er in den letzten Jahren mehrere andere Immobilien, darunter sein Anwesen in Wiltshire, verkauft.

Für die Familie ist die Wahl des Wohnortes eine wichtige Entscheidung, da die Bedürfnisse der Kinder stets im Vordergrund stehen. Robbie sprach in der Vergangenheit darüber, dass die Schulbildung seiner Kinder eine große Rolle bei der Standortwahl spielt: "Die vier Kids sind wie ein Zauberwürfel, den wir ständig sortieren müssen." Mit Miami hat die Familie wohl einen Ort gefunden, an dem sowohl berufliche als auch private Wünsche in Einklang gebracht werden können. Robbie hatte in früheren Interviews häufig betont, wie wichtig es ihm ist, den Bedürfnissen seiner Frau und seiner Kinder gerecht zu werden, und offenbar setzt er genau dies jetzt in die Tat um.

Imago Robbie Williams im Juli 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Dezember 2024

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei der Premiere zu "Better Man", November 2024