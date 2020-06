Schon vor der Ausstrahlung sorgt der Cast von Das Sommerhaus der Stars für jede Menge Wirbel! Erst am Montagmorgen gab der Sender RTL überraschend bekannt: Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir hätten die Promi-WG schon am dritten Drehtag verlassen – und zwar freiwillig! Der Grund für den frühen Exit: Ein Riesenzoff mit ihren Mitbewohnern. Offenbar wurden die Wogen wieder geglättet, denn: Georgina und Kubilay sollen schon wieder ins Sommerhaus zurückgekehrt sein!

Das berichtet nun Bild. Demnach sollen die Reality-TV-Beauty und ihr Liebster nach dem großen Streit und Auszug am Sonntag schon heute wieder in das Bocholter Ferienhaus eingezogen sein. Wie es dazu kam und von wem diese Entscheidung getroffen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Schon jetzt verspricht die kommende Staffel also mächtig spannend zu werden!Auch von Ex-Bachelor Andrej Mangold (33), seiner Rosen-Gewinnerin Jennifer Lange (26) sowie der Zweiplatzierten Evanthia Benetatou (28) erhoffen sich die Fans mächtig Zündstoff – wir erinnern uns: Vor allem die beiden Damen konnten sich in der damaligen Staffel so gar nicht riechen.

