Das Chaos rund um Georgina Fleurs (30) Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars nimmt kein Ende! Nachdem die Dreharbeiten erst vor wenigen Tagen gestartet waren, gab der Sender RTL heute morgen überraschend bekannt: Die Reality-TV-Beauty und ihr Verlobter Kubilay Özdemir sind schon am dritten Drehtag freiwillig ausgezogen. Der Grund: Ein Riesen-Zoff mit ihren Mitbewohnern. Wenige Stunden später wurde es chaotisch: Medienberichten zufolge sollen sie nach kurzer Zeit wieder eingezogen sein. Jetzt dementierte der Sender RTL jedoch Georginas Sommerhaus-Comeback!

Auf Promiflash-Anfrage hin erklärte ein RTL-Sendesprecher jetzt im Bezug auf die jüngsten Schlagzeilen: "Da ist nichts dran. Es ist eine Ente." Im Klartext: Georgina und Kubilay sind zu diesem Zeitpunkt nicht ins Sommerhaus zurückgekehrt! Wie es zu der Verwirrung gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Weitere Details, warum sie ursprünglich ausgezogen sind und mit wem sie sich überhaupt angelegt haben, ist ebenfalls unklar.

Georgina ist also doch nicht wieder ins Sommerhaus gezogen – dennoch scheint es zwischen ihr und den übrigen Stars mächtig geknallt zu haben. Schon jetzt verspricht die kommende Staffel also mächtig spannend zu werden! Auch von Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) , seiner Rosen-Gewinnerin Jennifer Lange (26) sowie der Zweiplatzierten Evanthia Benetatou (28) erhoffen sich die Fans mächtig Zündstoff – wir erinnern uns: Vor allem die beiden Damen konnten sich in der damaligen Staffel so gar nicht riechen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de