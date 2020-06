Es war das Liebesspektakel am Wochenende! Am Samstagabend haben Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschack (27) den nächsten Schritt gewagt und sich nach ihrer Verlobung im vergangenen November live im TV das Jawort gegeben. Mit dabei: Fünf Millionen Zuschauer und zahlreiche Musikkollegen. Florian Silbereisen (38) hatte dabei einen ganz besonderen Job inne: Er war nicht nur Moderator der Show "Schlagerlovestory.2020", sondern auch Trauzeuge. In einem Interview spricht er nun über die Hochzeit der beiden Schlagersänger.

"Der Stefan und ich sind seit Kindesbeinen befreundet, wir haben schon viel zusammen erlebt", erklärt der Schlagerstar im Gespräch mit RTL: "Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als er gesagt hat, er will im Fernsehen heiraten. Da war er schon sehr emotional." Außerdem verrät Florian, dass Stefan im Vorfeld sehr aufgeregt gewesen sei – trotz strenger Abstandsregeln im Studio habe er aber versucht, seinen Kumpel zu beruhigen. "In dem Moment möchte man seinen Freund am liebsten umarmen", erzählt der Das Traumschiff-Darsteller weiter.

Nach der spektakulären TV-Hochzeit ging es am Sonntag für Stefan und seine Braut übrigens ins Standesamt von Halle, wo sie ihre Unterschrift unter die Urkunde setzten und ihre Ehe damit ganz offiziell machten. Wie Bild berichtet, feierten die zwei anschließend mit Freunden und Familie im kleinsten Kreis in einem italienischen Restaurant.

