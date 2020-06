Die Not machte die GZSZ-Macher erfinderisch! Im vergangenen April mussten die Dreharbeiten aufgrund der aktuell kritischen Gesundheitslage vorübergehend eingestellt werden, und das wirkte sich natürlich auch auf die Ausstrahlung aus. Damit die beliebte Serie trotzdem ohne Pause weiterlaufen konnte, kündigte die Produktion Sonderfolgen mit etlichen Rückblicken an. Genau die sind jetzt auch endlich im TV zu sehen. Und die Fans sind hellauf begeistert.

Am Montag flimmerte eine der vier Spezial-Episoden über die Bildschirme. Emily (Anne Menden, 34) und Lily (Iris Mareike Steen, 28) schwelgten in Erinnerungen und ließen unter anderem ihre Männergeschichten Revue passieren. Die alten Szenen kamen bei den Zuschauern super an. "Ich mag die Rückblicke. Man sieht, wie sehr sich die Schauspieler verändert haben" oder "Solche Folgen sind so super, bitte mehr davon", schreiben die User auf Facebook. Noch im Juni soll die vierte und damit letzte der angekündigten Retro-Folgen laufen.

Aber Nico Hofmann (60), Chef der Produktionsfirma UFA, erklärte kürzlich im Interview mit RTL, dass sie wohl auch in Zukunft mit Rückblenden arbeiten werden. Denn auch am Set müssen die Darsteller einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten. Deshalb würde man momentan sehr oft auf bestehendes Material zurückgreifen.

TVNOW Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) bei GZSZ

TVNOW Emily (Anne Menden) und Lilly (Iris Mareike Steen) in einer Szene bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Tuner (Thomas Drechsel)



