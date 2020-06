Das ist ihre neueste Geschäftsidee! Gina-Lisa Lohfink (33) versuchte sich schon in so manchem Berufszweig: Nach ihrem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur Arzthelferin. Außerdem jobbte sie nebenbei in einem Fitnessstudio und in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Heute ist sie jedoch hauptsächlich als Model und Reality-Star bekannt. Nun ist sie Inhaberin ihrer eigenen Bar "Miracle by Gina-Lisa" und mächtig stolz auf ihr neues Projekt!

Am Montag öffnete die TV-Bekanntheit das erste Mal die Türen ihres kleinen Ladens – allerdings aufgrund der aktuellen Lage zunächst nur für ein ausgewähltes Publikum. Nur einen Tag später wurde dann aber auch das offizielle Opening mit einigen weiteren Gästen gefeiert. Gina-Lisa selbst war ganz aus dem Häuschen: "Es ist so schön geworden, gefällt mir richtig gut! Ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlt", freute sie sich im Interview mit Bild. Gerade von einer Besonderheit ihres Konzepts ist die Geschäftsfrau wirklich begeistert: Neben den klassischen Cocktails und einigen speziellen Kreationen können sich die Besucher aus verschiedenen Zutaten ihren eigenen Cocktail zusammenstellen – auf eigener Gefahr, ob es letztlich schmeckt oder eben nicht.

Beim "Miracle" handelt es sich jedoch nicht ausschließlich um eine Cocktail- und Shisha-Bar. Bevor sich die Räumlichkeiten am Abend zur Party-Location verwandeln, wird es am Nachmittag Kaffee und Kuchen geben.

Instagram / ginalisa2309 Model Gina-Lisa Lohfink

ActionPress / RaySchuster / face to face Gina-Lisa Lohfink in Köln

Instagram / ginalisa2309 Model Gina-Lisa Lohfink



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de