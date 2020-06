John Cleese musste sich einem wichtigen medizinischen Eingriff unterziehen! Mit seiner Comedy-Truppe "Monthy Python" wurde der britische Schauspieler Anfang der Siebzigerjahre eine große Bekanntheit. Auch mit seiner Rolle in Filmen wie "Der Sinn des Lebens" und "Das Leben des Brian" erzielte der Komiker weltweit Erfolge. Vor wenigen Wochen hatte der TV-Star allerdings mit einem gesundheitlichen Schicksal zu kämpfen: John musste ein bösartiger Tumor entfernt werden!

Am vergangenen Freitag stand für John die Operation an. "Ein Chirurg hat mir einen bösartigen Krebstumor aus meinem Bein geschnitten. Sehr klein", verriet der Comedian seinen Fans via Instagram. Doch die Fans des TV-Stars brauchen sich keine Sorgen zu machen: "In meinem Alter passiert so etwas ungefähr einmal in der Woche", scherzte der 80-Jährige. Sein Arzt habe allerdings beste Arbeit geleistet und die Narbe sei lediglich mit einem kleinen Kratzer zu vergleichen.

Bereits im September 2018 nahm John seinen Gesundheitszustand mit Humor. Damals erhielt der Produzent die Diagnose, in den kommenden Jahren immer mehr sein Gehör zu verlieren. Statt Trübsal zu blasen entdeckte der Bartträger einige Vorteile: "Dadurch bin ich von der Last befreit, mir all den Müll anzuhören, der immer an mich gerichtet wird", alberte John gegenüber Mirror.

Anzeige

Getty Images John Cleese, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images John Cleese

Anzeige

Getty Images John Cleese vorm Brandenburger Tor



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de