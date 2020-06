Sind diese beiden Reality-TV-Bekanntheiten etwa auf dem besten Wege das neue Traumpärchen zu werden? Vor wenigen Wochen war Eugen Lopez noch als Verführer bei Temptation Island zu sehen. Nun scheint er sich mit einer Bekanntheit von Love Island besonders gut zu verstehen: Seit einigen Tagen verbringt der Fitness-Fan mit Asena Neuhoff verdächtig viel Zeit, wie man auf Social Media verfolgen konnte. Im Gespräch mit Promiflash haben die beiden verraten, was bei ihnen wirklich geht!

Die schöne Wimpernstylistin scheint tatsächlich einen Narren an Eugen gefressen zu haben, wie sie im Promiflash-Interview zugab: "Ich date gerade den Eugen. Es ist noch relativ frisch, aber ich mag ihn. Er ist irgendwie ein bisschen anders, er hat mich gecatcht, was eigentlich kein Mann schafft. Es hat irgendwie klick gemacht." Man werde sehen, wohin das Ganze führt. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Treffen mehrere Reality-Gesichter aus Shows wie "Temptation Island", "Love Island" und Are You The One?, wie Eugen hinzufügte. Er könne sich aber vorstellen, dass aus dem Flirt mit Asena mehr werde: "Natürlich, man kann sich immer was Ernstes vorstellen, wenn man nicht auf der Suche nach Spaß ist. Es kommt immer auf die Frau an, die ich kennenlerne."

Vor Kurzem hatte Eugen noch gegenüber Promiflash verraten, mit seiner Show-Kollegin Michelle Daniaux aus Österreich auf Flirtkurs zu sein. Dass er sich nun auch mit Asena gut verstehe, findet er aber nicht verwerflich: "Ich bin mit Michelle immer noch im Kontakt. Ich bin mit Asena ja noch nicht zusammen oder sonst irgendwas. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem mit anderen Frauen reden darf", stellte er klar. Keine der beiden Damen hätten einen Grund, sauer auf ihn zu sein. Außerdem sei er sich sicher, dass weder Michelle noch Asena etwas dagegen hätten, wenn er sich auch mal mit der anderen treffe: "Weder bin ich mit der einen fest noch mit der anderen."

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff beim Friseur

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez in Stuttgart

Privat Michelle und Eugen auf dem Rückflug von "Temptation Island"



