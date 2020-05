Wird aus diesen beiden Temptation Island-Bekanntheiten etwa das neue Traumpaar? Seit dieser Woche ist es Gewissheit: Keines der Pärchen aus der Sendung ist noch zusammen, und auch die anderen Insel-Flirts sind längst im Sande verlaufen. Doch bei zwei Show-Teilnehmern scheint es jetzt ordentlich zu knistern: Promfilash erfährt exklusiv, dass Michelle Daniaux und Eugen Lopez mehr als nur gute Freunde sein sollen – und zwar von den beiden Reality-Stars höchstselbst!

Was man in den Folgen der Sendung nicht gesehen hat: Schon auf "Temptation Island" waren Michelle und Eugen ein Herz und eine Seele. "Ich hatte die ganze Zeit mit ihr Kontakt. Wenn sie zum Beispiel nach den Lagerfeuern wiedergekommen ist, ist sie als Erstes zu mir gekommen und nicht zu Max", erklärte der Fitnessfan im Gespräch mit Promiflash. Und auch nach den Dreharbeiten blieben die beiden in ständiger Verbindung – verbrachten selbst den Rückflug kaum eine Minute getrennt voneinander. Nachdem Michelle den Kontakt zu Max abbrach und auch mit Ex Mateo alles wieder auf Freundschaft hinauslief, intensivierte sich die Verbindung zu Eugen. "Zuerst haben wir nur ab und zu telefoniert und uns gegenseitig Dinge erzählt. Jetzt ist der Kontakt anders, niemand steht zwischen irgendwelchen Stühlen. Wir mögen uns gern. Inzwischen ist es so, dass wir fast die ganze Zeit facetimen", verriet Michelle außerdem.

Für Eugen ist zwar klar, in welche Richtung das geht, spruchreif sei die Sache aber noch nicht: "Fakt ist, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau funktioniert nicht. Man wird sehen. Ich will mich nicht festlegen", stellte der Tattoofan klar. Aufgrund der aktuellen Situation hatten die beiden noch nicht die Möglichkeit, sich allein zu treffen. Doch das wollen sie, sobald die Grenzen nach Österreich wieder offen sind, schleunigst ändern. "Wir lassen das jetzt beide auf uns zukommen. Aber das Potenzial ist da", beteuerte Michelle.

