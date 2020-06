Was läuft denn nun zwischen Kaia Gerber (18) und Cole Sprouse (27)? Diese Frage dürften sich aktuell viele Fans des Riverdale-Stars stellen. Der Jughead-Darsteller soll sich kürzlich von seiner Freundin Lili Reinhart (23) getrennt haben. Kurz darauf kursierten erste Gerüchte, dass der Schauspieler nun schon wieder in die Flirt-Offensive geht – und zwar mit Kaia. Cole dementierte das zwar, zeigte sich jetzt aber trotzdem mit dem Model in der Öffentlichkeit.

Paparazzi lichteten den Serien-Star und die Laufstegschönheit bei einem Protest in Hollywood ab. Seite an Seite marschierten die zwei durch die Straßen – von romantischer Stimmung fehlte dabei allerdings jede Spur: Sie tauschten weder Zärtlichkeiten noch verliebte Blicke aus. Auch die Tatsache, dass Coles "Riverdale"-Kollegen Margaret Qualley (25) und Madelaine Petsch (25) mit dabei waren, weist eher daraufhin, dass die vermeintlichen Turteltauben nur eine Freundschaft verbindet.

Kaia selbst äußerte sich noch nicht zu den Flirt-Spekulationen. Die Tochter von Cindy Crawford (54) ist aber offiziell Single. Zuletzt war sie mit Ariana Grandes (26) Ex Pete Davidson (26) liiert. Nach nur wenigen, aber intensiven Monaten zogen die beiden schließlich einen Schlussstrich unter ihre Beziehung.

P&P / MEGA Cole Sprouse bei einem Protest in Hollywood

Instagram / kaiagerber Das Model Kaia Gerber

Backgrid/Action Press Kaia Gerber und Pete Davidson im November 2019



