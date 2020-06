Anne Wünsche (28) hat in ihrem Karim den perfekten Partner gefunden! Die Influencerin schwebt seit über einem Jahr auf Wolke sieben, ihr Liebster macht die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin total glücklich! Vor ihm kann sich die Mama von zwei Kindern so geben und zeigen, wie sie ist – auch ohne Fake-Wimpern hat sie sich Karim bereits präsentiert. Und auch in ihrem Körper kann sich Anne total wohl bei ihrem Freund fühlen – dafür ist die TV-Bekanntheit sehr dankbar!

Aktuell möchte Anne ein paar Kilos verlieren – doch für Karim ist sie schon lange perfekt! In ihrer Instagram-Story macht die 28-Jährige deutlich, wie glücklich sie darüber ist, sich für Karim nicht verändern zu müssen. "Ich bin dankbar, weil ich einfach einen Freund an meiner Seite habe, der vorher keine Frau mit Kindern hatte, der immer so ultraschlanke Frauen hatte. Die zwei Schwangerschaften haben Spuren hinterlassen und oft jammert man dem alten Körper hinterher und wo ich selbst an mir rummäkel, stört es ihn gar nicht. Er ist trotzdem noch bei mir", schwärmt Anne und macht dem Mann an ihrer Seite gleich auch noch ein Liebesgeständnis: "Ich lieb' den so!"

Trotzdem ist Anne nicht ganz zufrieden mit ihrem Body – sie will ein paar Pfund abnehmen. Dafür nimmt sie an einer besonderen Challenge teil. Die Ex von Henning Merten wird in den kommenden zehn Tagen jeden Morgen einen Löffel Apfelessig zu sich nehmen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2020



