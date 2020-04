Anne Wünsche (28) präsentiert ihrem Partner die ungeschminkte Wahrheit! Kurz nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Henning Merten lernte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren neuen Freund Karim kennen und lieben. Obwohl die beiden inzwischen seit einer Weile ein Paar sind, hat der Spanier seine Liebste noch nie ohne ihre künstlichen Wimpern gesehen – bis jetzt: Anne zeigte sich nun erstmals völlig "nackt" im Gesicht!

"Ich hatte so einen Schiss davor, ihr könnt euch das nicht vorstellen", teilte Anne ihrer Community via Instagram mit. Seit dem ersten Date kennt Karim seine Freundin nur mit ihren kosmetisch verlängerten Wimpern. Wegen der aktuellen Gesundheitslage ist ein Besuch im Beautysalon allerdings undenkbar. "So sehe ich komplett ohne Wimpern, Schminke und Mascara aus", verkündete die 28-Jährige.

Sichtlich wohl scheint sich Anne ohne ihre Wimpern-Extensions aber nicht zu fühlen: "Ich finde, ich sehe dann immer aus wie so ein Nacktfrosch. Man hat einfach nur Auge im Gesicht", scherzte die blonde Schönheit. Ihr Freund hatte jedenfalls nichts an dem ungewohnten Anblick auszusetzen: "Wir sind immer noch zusammen, also kann ich ja nicht so hässlich sein, ohne Wimpern", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2020

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche ohne aufgeklebte Wimpern

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de