Cardi B (27) ist für ihre schrillen Looks und bunten Perücken bekannt. Ob mit pinker Schleife auf dem Kopf, roter Wallemähne oder blauem Bob – die Rapperin zieht immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Ihre natürliche Haarpracht lässt sie trotzdem nicht außer Acht: Zusammen mit Töchterchen Kulture Kiari Cephus gewährte Cardi ihren Fans einen Einblick in ihre persönliche Pflegeroutine. Jetzt überraschte die Musikerin in einem Clip, in dem sie ihre wilde Mähne mit einem Wundermittel bändigt.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 27-Jährige ungeschminkt und ungestylt. "Das ist meine Haarstrukur", präsentierte sie ihren 67 Millionen Followern darin ihre natürliche Frisur. Zu deren Freude verriet Cardi außerdem ihren Geheimtipp für eine gepflegte Mähne: Eine aus verschiedenen Ölen und Lebensmitteln zusammengemischte Maske. "All die Dinge, die auch gut für den Körper sind, sind genauso gut für die Haare", erklärte die Sängerin dazu. Von der Haarkur profitiere nicht nur sie selbst, sondern auch Töchterchen Kulture – denn dadurch würden längere Locken geschmeidig.

Kurze Zeit später präsentierte Cardi schließlich das Resultat des Pflegeprogramms. Dazu postete sie ein altes Bild mit kurzen Haaren und verglich dieses mit einem Schnappschuss nach dem Beauty-Treatment, auf dem ihre Haare lang und glatt sind. "Das ist das Endergebnis, nachdem ich diesen ganzen Mist auf meine Haare geschmiert habe", scherzte sie dazu.

Cardi B, Rapperin

Cardi B, Sängerin

Cardi B, Rapperin



