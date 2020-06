Wer darf weiter an dem Spiel teilnehmen? Bald ist es so weit und im großen Finale von The Mole spielen die übrigen Kandidaten um die Siegprämie von bis zu 100.000 Euro. In der heutigen Folge mussten bei der Elimination alle Teilnehmer ihren Daumen auf den Scan legen – und dabei traf es nach langem Hin und Her gleich zwei Damen: Colleen und Jessica wurden für den Exit nominiert!

Erst in der nächsten Episode wird entscheiden, wer die Show gänzlich verlassen muss. Auch, wie Colleen oder Jessica möglicherweise wieder zurückkehren können, ist bisher noch nicht klar. "Damit hätte ich niemals gerechnet", meinte Mitstreiter Aaron Koenigs. Heute mussten die fünf Kandidaten unter anderem ein Fußball-Rätsel-Spiel bestreiten. Dabei wurden ihnen Fragen zum Allgemeinwissen gestellt und wenn sie eine richtige Antwort gaben, durften sie versuchen ein Tor zu erzielen. Ähnlich lief es bei dem Trinkspiel ab, bei dem man allerdings bei einer falschen Antwort einen Shot trinken musste. Am Ende wurden alle Mitspieler wie immer darum gebeten, die 20 Fragen, die auf die Identität des "Maulwurfes" abgestimmt sind, zu beantworten – möglichst korrekt, denn ansonsten sind sie raus.

Sicher in der nächsten Runde sind somit Aaron, Martin und Yves. Allerdings müssen sie noch eine weitere Spiel-Woche durchhalten, bis sie eventuell am 24. Juni im Finale gegeneinander antreten können. Es ist also noch offen, wer am Ende das Preisgeld mit nach Hause nimmt – und vor allem, wer "The Mole" ist!

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider, "The Mole"-Kandidatin

Instagram / jessicaborn66 Aaron Koenigs und Jessica Born

SAT.1/Florentin Becker The BossHoss, Moderatoren-Team von "The Mole"

