Prinz Philip feiert am heutigen Mittwoch seinen 99. Geburtstag und ist damit der älteste Prinzgemahl in der Geschichte des britischen Königshauses. In den über 70 Jahren, die er nun schon an der Seite von Queen Elizabeth II. (94) verbringt, sorgte der Royal für manche Lacher, denn: Er ist für seinen Humor bekannt. Und nicht nur das: Promiflash fasst jetzt 15 lustige Fakten über Philip zusammen, die den ein oder anderen überraschen dürften.

Seine Liebe zu der Queen

72 Jahre ist der 99-Jährige schon mit der Queen verheiratet, und noch heute genießen sie ihre Zweisamkeit. Dabei hat Philip einen ziemlich uncharmanten Spitznamen für seine Herzdame. Er nennt sie "Kohlkopf". Wie wichtig ihm seine Frau ist, hat er in der Vergangenheit oft bewiesen – und zwar mit großen und kleinen Gesten. Zum Beispiel soll er am Morgen seiner Hochzeit seiner Zukünftigen zuliebe mit dem Rauchen aufgehört haben. Außerdem soll er eine Maschine erfunden haben, die runde statt eckige Eiswürfel macht, weil die im Glas nicht so laut klirren – ein Geräusch, das seine Liebste angeblich gar nicht leiden kann.

Seine Leidenschaft für Essen

Dass die Queen für Philip an erster Stelle steht, ist damit klar. Aber gleich danach kommt wohl sein leibliches Wohl. Der gebürtige Grieche ist nämlich ein echter Feinschmecker. Deshalb soll er sich auch schon mehrfach darüber beklagt haben, dass seine Gemächer im Buckingham Palace so weit von der Küche entfernt sind – der Grund: So kämen seine Mahlzeiten kalt bei ihm an. Außerdem soll er einmal alle Passagiere der Royal Yacht Britannia, eine Jacht, die jahrzehntelang im Besitz der Königsfamilie war, gezwungen haben, mit ihm zu essen. Und das, obwohl alle wegen eines heftigen Sturms seekrank waren. Wenn Philip mal nicht selber schlemmen kann, dann schaltet er gerne den Fernseher ein und schaut sich Kochsendungen an.

Spezielle Hobbys

Um die angefutterten Kalorien wieder abzutrainieren, war der Prinz (99) schon immer ziemlich sportlich unterwegs. Genau wie seine Enkel William (37) und Harry (35) war auch er begeisterter Polospieler – und das nicht nur hoch zu Ross. Weil er wusste, dass sich eben nicht jeder ein Pferd leisten kann, machte er in den Sechzigern Fahrradpolo populär. Desweiteren soll er ein bekennender Praktiker der Dontopedalogie sein. Dabei handelt es sich um die Wissenschaft bzw. Kunst, den Mund zu öffnen und den Fuß hineinzustecken. Und wenn es mal entspannter zugehen soll, beobachtet der vierfache Vater gerne Vögel. Er ist nämlich leidenschaftlicher Ornithologe.

Lustige Eigenarten

Die Queen ist bekanntermaßen ein großer Fan des Pferderennsports. Die Rennwoche von Royal Ascot ist noch heute eine ihrer absoluten Lieblingsveranstaltungen. Ihr Mann soll diese Begeisterung aber nicht teilen. Während die 94-Jährige also die Rennbahn im Auge hatte, soll Philip oft ein Radio unter seinem Hut versteckt haben, um Cricketturniere zu verfolgen. Ein weiterer Tick des Blaublüters: Er hatte auf Reisen häufig eine spezielle elektrische Pfanne dabei, um für sich und seine Frau Omeletts zu machen. Dass er sich stets geweigert hat, unter seinem Kilt etwas zu tragen, gehört wohl auch zu den Fun-Facts, die nicht allen Fans bekannt sind.

Sein Humor

Vor seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit machte Philip seinem Ruf als Sprücheklopfer alle Ehre. Als sein Sohn Prinz Charles (71) geboren wurde, soll er gewitzelt haben: "Er sieht aus wie ein Plum Pudding", womit er auf die kuppelförmige, traditionelle englische Weihnachtsleckerei anspielte. 1974 wurde seine Tochter Prinzessin Anne (69) beinahe entführt. Doch ihr Vater war sich sicher: "Anne hätte dem Kidnapper die Zeit in Gefangenschaft zur Hölle gemacht." Und auf die Frage, wie er die öffentlichen Auftritte so gut meistert, gab er einmal zurück: "Ich achte immer darauf, rechtzeitig aufs Klo zu gehen."

