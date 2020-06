Prinz Philip hat allen Grund zur Freude! Am 10. Juni 1921 erblickte der Herzog von Edinburgh auf der griechischen Urlaubsinsel Korfu das Licht der Welt. Bereits in jungen Jahren lernte er seine heutige Gattin Queen Elizabeth II. (94) kennen und lieben. Im November 1947 gaben sich der Sohn eines griechischen Prinzenpaares und die damalige britische Prinzessin das Jawort. Heute feiert Prinz Philip seinen 99. Geburtstag!

Mit seinem neuen Lebensjahr zählt Prinz Philip zum ältesten männlichen Familienmitglied der Royals. An die Spitze hat es der 99-Jährige aber nicht geschafft – dort stehen weiterhin mit stolzen 102 Jahren die im Jahr 2004 verstorbene Tante der Queen, Prinzessin Alice, dicht gefolgt von der 2002 verstorbenen 101-jährigen Queen Mum. Das heutige Geburtstagskind Philip kann dennoch auf einen äußerst interessanten Lebenslauf zurückblicken: Neben seinem Posten als Marineoffizier absolvierte Philip in jungen Jahren auch eine Ausbildung als Pilot. In Sachen Familie ist der Ehemann der Monarchin nicht nur stolzer Vierfach-Vater, sondern bereits auch achtfacher Groß- und Urgroßvater.

Während vor einigen Jahren noch Sportarten wie Polo, Segeln und Pferderennen zu seinen Leidenschaften zählten, musste der Royal die Hobbys inzwischen aufgrund seiner Gesundheit aufgeben. Auch wenn der fast 100-jährige Prinzgemahl noch äußerst fit auftritt, hat Philip in den vergangenen Jahren immer wieder mit kleineren Beschwerden wie Herzproblemen oder einer Blasenentzündung zu kämpfen gehabt. Vor zwei Jahren bekam der Prinz sogar ein neues Hüftgelenk verpasst.

Auf eine große Feier muss Prinz Philip in diesem Jahr allerdings verzichten. Aufgrund der aktuellen Situation befinden sich der Prinzgemahl und seine Liebsten schon seit mehreren Wochen zur Isolation auf Schloss Windsor. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, soll das Königspaar den Tag zu zweit verbringen – Familie und Freunde werden per Telefon und Videocall gratulieren.

Getty Images Prinz Philip mit seiner Schwiegermutter Elizabeth, Juli 2000

Getty Images Prinz Philip mit Queen Elizabeth und Sohn Charles

Getty Images Prinz Philip im Juni 1950

Getty Images Prinz Philip mit seiner Gattin Queen Elizabeth II. im Oktober 2018

Getty Images Prinz Philip, Herzog von Edinburgh

Getty Images Prinz Philip bei der Militärparade, November 1950



