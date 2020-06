Traurige Nachricht für alle Fans der deutschen Band Cinema Bizarre! 2005 hatten sich die Musiker übers Internet kennengelernt und beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Und das auch über Jahre hinweg ziemlich erfolgreich. Fünf Jahre nach der Gründung folgte dann aber plötzlich [Artikel nicht gefunden]. Der Grund: Die Mitglieder wollten sich eigenen Projekten widmen. Jetzt macht allerdings diese traurige Nachricht die Runde: Keyboarder Luminor ist vor Kurzem gestorben!

Im Netz kursierten wohl bereits seit Längerem Gerüchte, dass der Musiker verstorben sein soll. Sein Bandkollege Jack Strify äußerte sich bei Facebook zu den schlimmen Spekulationen. "In den letzten Tagen habe ich zahlreiche Kommentare und Nachrichten über den Verbleib von einem unserer Gründungsmitglieder erhalten, Luminor sei am 12. April verstorben. Ich kann diese News weder bestätigen noch dementieren und habe darüber auch nur durch das Internet erfahren", begann er seinen Text. Kurz darauf meldete sich Luminors Mutter in den Kommentaren zu Wort. "Ich bin seine Mutter. Es ist wahr, er ist tot", bestätigte sie.

Weitere Informationen zu seinem Tod gibt es bislang nicht. Allerdings hatte der 35-Jährige wohl schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So hatte er die Band bereits 2009 verlassen, weil er laut eigener Aussage zu schwach für weitere Auftritte gewesen sei.

ActionPress Luminor von der Band Cinema Bizarre

Getty Images Cinema Bizarre bei der Berlin Fashion Week 2009

Getty Images Cinema Bizarre bei der Deutschland-Premiere von "Wüstenblume"



