Na, das hören die Fans doch sicherlich nur allzu gern! Mit "Pocher - gefährlich ehrlich!" landeten Amira (27) und Oliver Pocher (42) einen absoluten TV-Hit. Woche für Woche schalteten die Zuschauer ein, um zu erfahren, was das Comedy-Couple zu sagen hat. Umso geknickter waren die Zuschauer, als Anfang Juni die vorerst letzte Folge auf den Bildschirmen lief. Doch mit Trübsal blasen ist nun Schluss, denn die Auszeit war nur von kurzer Dauer: RTL holt die Late-Night-Show zurück ins Programm!

Wie der Sender gegenüber DWDL bestätigt, wird es weitere Folgen geben – und das schon früher als gedacht. Laut des Berichts wird bereits kommende Woche eine neue Ausgabe ausgestrahlt. Insgesamt seien zehn Episoden geplant, die ihren ursprünglichen Sendeplatz am Donnerstagabend um 23:10 Uhr behalten. "Ich hatte die Wahl zwischen Urlaub zu Hause oder arbeiten und habe mich für den größeren Spaß entschieden", wird Oli zitiert.

Das alte Konzept bleibt dabei bestehen – Influencer und Internet-Stars können sich also schon einmal warm anziehen. "Eigentlich hatte ich mich auf einen ruhigeren Sommer gefreut... jetzt freue ich mich, dass es schon am 18.6. mit 'gefährlich ehrlich' weitergeht", erklärt Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung/Daytime, und fasst noch einmal zusammen: "Weil Oli uns in den ersten vier Folgen schon einiges an Nerven gekostet hat, machen wir jetzt direkt zehn Episoden. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt."

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher in Berlin, Juli 2019

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de