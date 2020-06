Wird es bald noch ein Baby im Hause Kaeber geben? Vor einigen Wochen brachte Christin Kaeber ihr erstes Kind zur Welt – und die Kleine ist nicht nur der ganze Stolz ihrer Eltern, sondern vor allem auch der ihrer Tante Liz (27). Immer wieder schwärmt sie auf Social Media von der niedlichen Nia und erzählt, wie sehr sie es liebt, ihre Nichte im Arm zu halten. Aber wie sieht es bei der Influencerin und ihrem Nick denn mit eigenem Nachwuchs aus?

In ihrer Instagram-Story erzählte die Beauty ihren Followern jetzt, wie schön der Tag mit ihrer großen Schwester und deren Tochter gewesen sei. Passend dazu habe sie in letzter Zeit häufig von ihren Fans gehört, dass ihr "das Mami-Sein stehen würde." Daraufhin gab sie zu, dass sie sich Christin nicht mehr ohne Kind vorstellen könne, obwohl sie mit einer anderen Reihenfolge gerechnet habe: "Ich hätte schwören können, dass ich die Erste sein werde." Auch wenn der Kinderwunsch ganz oben auf Liz' Liste steht, wolle sie dieses besondere Lebensereignis nicht präzise planen. Dafür gebe es einen ganz einfachen Grund: "Ich möchte jetzt einfach noch so ein bisschen die Zweisamkeit genießen. Und generell einfach das Leben ohne diese ganzen Verpflichtungen."

Liz und Nick sind nun schon seit einiger Zeit zusammen und seit rund zwei Jahren sogar verheiratet. Offenbar wünschen sie sich gemeinsame Kinder – und ganz so weit in die Zukunft möchte die 27-Jährige ihre erste Schwangerschaft dann doch nicht verschieben: "Vielleicht nächstes Jahr, wer weiß", meinte die Blondine weiter.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit Töchterchen Nia

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Netz-Star

Instagram/nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber, Februar 2019

