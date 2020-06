Wird Iris Klein (53) ins Sommerhaus der Stars einziehen? Seit vergangener Woche stehen die acht Paare für die diesjährige Staffel des Trash-Formats fest und die Couples sind auch bereits in die Promi-WG eingezogen. Ein Duo ist jedoch schon wieder draußen: Nach einem Mega-Streit zogen Bachelor-Beauty Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir aus. Nun spekulieren einige Fans, ob vielleicht zwei andere Kandidaten sie ersetzen werden. Im Raum stehen die Reality-TV-Darsteller Iris Klein und ihr Mann Peter – weiß Georgina darüber eventuell mehr?

Weit hergeholt wäre ein Einzug der beiden nicht. Immerhin gibt es für Paare, die freiwillig ausscheiden, stets Ersatz und über eine Sommerhaus-Teilnahme von Iris und Peter wurde bereits im Vorfeld spekuliert. Was sagt Georgina zu diesen Mutmaßungen? "Über Iris Klein weiß ich nichts, aber sie wäre definitiv eine Bereicherung", kommentierte sie die Spekulationen auf ihrem Instagram-Account. Sie sei mit Iris ja auch im Dschungelcamp gewesen und habe sie geliebt. "Sie ist eine echt tolle Frau und sie und Peter sind ein tolles Paar", fügte sie noch hinzu.

Einen überraschenden Nachzügler gab es in diesem Jahr auch schon: Die Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmerin Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris stießen kürzlich zu dem bestehenden Cast dazu. "Wir sind gespannt auf das, was kommt, wir sind positiv eingestellt, guter Dinge. Wir rocken das", zeigten sie sich gegenüber RTL kämpferisch.

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2019

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris



