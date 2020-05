Die Kandidaten sollen endlich feststehen! Bald wird es eine neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars auf RTL geben. Bereits im Vorfeld gab es viele Spekulationen darüber, welche Promi-Pärchen dieses Mal mitmachen würden. Promiflash hatte bereits im Februar einen Blick auf die auffälligsten Turteltauben der vergangenen Wochen geworfen. Gute Anwärter waren von Beginn an Serkan Yavuz (27) mit seiner Freundin Carina Spack (23). Und sie sind tatsächlich dabei – darüber hinaus sollen diese Couples feststehen!

Bild will alle Teilnehmer für "Das Sommerhaus der Stars" kennen. Mit an Bord sollen Annemarie Eilfeld (30) und ihr Freund Tim Sandt sein. Auch Almklausi (50) und seine Frau Maritta Krehl wollen das Abenteuer wagen, genauso wie Denise Kappès (29) und Henning Merten. Ihre Mitbewohner sind die folgenden Promi-Pärchen: Iris Klein (52) und ihr Mann Peter, Caro und Andreas Robens, Marc Terenzi (41) und seine Freundin Viviane Ehret-Kleinau sowie Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (29).

Eine Änderung gibt es dieses Jahr: Die Show wird nicht in Portugal, sondern in Deutschland gedreht. "Es gibt so herrliche Sommerhäuser in Deutschland. Die Corona-bedingten Einschränkungen für unsere Produktionen sind einerseits ein großes Problem, aber auch eine kreative Herausforderung", erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm jetzt gegenüber DWDL. Am ersten Juni soll es mit den Dreharbeiten los gehen.

Anzeige

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Anzeige

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-Stars

Anzeige

ActionPress/Hauter,Katrin Marc Terenzi mit Freundin Viviane bei der McDonald's Team Prünte Weihnachtsparty

Instagram / iris_klein_mama_ Peter Klein mit seiner Frau Iris, August 2019

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, "Goodbye Deutschland"-Stars

Chris Emil Janßen Tim Sandt und Annemarie Eilfeld

Instagram / almklausi Maritta Krehl und Almklausi, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de