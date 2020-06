Welche Single-Lady ist für die Fans die heißeste Rosen-Favoritin? Bereits jetzt steht fest, dass in diesem Jahr trotz der momentanen Gesundheitskrise eine neue Staffel von Die Bachelorette gedreht werden soll. Doch bisher ist offiziell nicht klar, wer 2020 als TV-Junggesellin die Nachfolge von Influencerin Gerda Lewis (27) antreten wird. Dabei sind sich die User hingegen schon sicher, wer ihrer Meinung nach in diesem Jahr Rosen verteilen sollte: Love Island-Beauty Melissa (24)!

Der Ex-Schwarm von Pietro Lombardi (28) hat das Fan-Battle für sich entschieden. In einer Promiflash-Umfrage mit 13.241 Teilnehmern belegte sie den ersten Platz (Stand: 11.06.2020, 10.00 Uhr): 33,4 Prozent (4.422 Stimmen) sind sich sicher, dass Melissa eine tolle Bachelorette abgeben würde. Ebenfalls hoch im Kurs als neue Rosenverteilerin steht die ehemalige Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (26): 12,2 Prozent (1.617 Stimmen) könnten sich die Ex von Johannes Haller (32) in dieser Rolle vorstellen. Aber käme sie dafür überhaupt infrage? Immerhin wird aktuell gemunkelt, dass sie mit dem ehemaligen Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (25) angebandelt haben soll.

Eine mögliche neue Rosenverteilerin dementierte entsprechende Gerüchte bereits: Chethrin Schulze (28). "Ich werde definitiv nicht die Bachelorette! Ich fand das Gerücht ganz witzig, aber langsam wird es nervig", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar.

