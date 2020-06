Gerade erst kam die Erfolgsserie Tote Mädchen lügen nicht zu einem tragischen Ende! In insgesamt vier nervenaufreibenden Staffeln fesselten unter anderem die Schauspieler Dylan Minnette (23), Brandon Flynn (26) und Alisha Boe (23) die Zuschauer an die Bilschirme. Dabei verwickelten sich die Schüler auf der Liberty High in etliche dramatische Ereignisse. Doch ist die Geschichte der High-School-Clique schon zu Ende erzählt – oder dürfen sich die Fans womöglich auf ein Spin-off freuen? Der Showrunner Brian Yorkey klärte jetzt auf!

Auf die Frage, ob Brian die Geschichten der Schüler auf dem College in einem Spin-off erzählen wird, antwortete er gegenüber Entertainment Weekly ganz klar: "Nein, das werden wir nicht." Das dürfte viele Fans enttäuschen, denn sie hätten sich gewünscht, ihre geliebten Charaktere weiterhin begleiten zu dürfen. Brian würde zwar auch liebend gerne sehen, wie sich die Jugendlichen auf dem College machen würden, trotzdem vertrete er eine andere Einstellung. "Ich liebe die Idee, es unserer Vorstellungskraft zu überlassen", verriet er. Deshalb plane er, es bei den vier Staffeln zu belassen.

Dass der Netflix-Hit zu diesem Zeitpunkt ein Ende nehmen würde, sei Brian schon viel früher klar gewesen. "Ich bin immer etwas kritisch gegenüber High-School-Shows, die über vier Staffeln hinausgehen, denn: Die Schulzeit beträgt dort vier Jahre", meinte der US-Amerikaner.

Getty Images Brian Yorkey, "Tote Mädchen lügen nicht"-Showrunner

Netflix/David Moir Szene aus "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Szene aus "Tote Mädchen lügen nicht"



