Erst vor Kurzem endete die beliebte Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht. In den insgesamt vier nervenaufreibenden Staffeln konnten die Zuschauer die High-School-Zeit der Charaktere Clay Jensen, Jessica Davis, Justin (26) Foley und Co. begleiten. Während sich die Schüler im Laufe der Show in etliche dramatische Ereignisse verwickelten, gerieten viele Fans der gut aussehenden Schauspieler des Formats ins Schwärmen. Promiflash schickt euch jetzt noch einmal an die Liberty High. Welcher dieser "Tote Mädchen lügen nicht"-Hotties ist euer Favorit? Stimmt ab!

Clay Jensen (Dylan Minnette, 23)

Clay ist der Hauptcharakter der Erfolgsserie. In der ersten Staffel fand er das Paket mit den Tonbändern von Hannah Baker vor seiner Haustür. Damit war für den High-School-Schüler der Grundstein für eine nervenaufreibende Berg- und Talfahrt gelegt, die ihn in allen vier Seasons durchweg begleitet.

Justin Foley (Brandon Flynn, 26)

Der Footballspieler durchlebte im Laufe der Staffeln eine große Entwicklung. Während er sich in der ersten Season noch einen Namen als Übeltäter machte, fand er in den darauffolgenden Episoden schnell einen Platz in den Herzen der Zuschauer. Außerdem hat er großen Einfluss an der High School.

Zach Dempsey (Ross Butler, 30)

Zach mauserte sich während der insgesamt 49 Folgen ebenfalls zu einem regelrechten Zuschauerliebling. Sein Schulalltag ist vor allem durch seine Leidenschaft zum Sport geprägt: Zusammen mit seinem Freund Justin spielt er unter anderem im Footballteam der Liberty High. Allerdings wird er von Bryce Walker bei einem Spiel verletzt und muss daraufhin seine Karriere auf dem Feld beenden.

Alex Standall (Miles Heizer)

Auch Alex spielt eine große Rolle an der US-amerikanischen High School. In der ersten Staffel freundet er sich langsam mit der vermeintlich beliebten Clique an – um sich dort zu beweisen, schreibt er eine "hot or not"-Liste. Dabei bewertet er die Mädchen der Schule nach ihrem Aussehen, was als einer der Gründe für Hannahs Suizid gilt. Allerdings verliert er einen Teil seines Gedächtnisses, nachdem er aufgrund seiner Schuldgefühle versucht hat, sich umzubringen.

Tony Padilla (Christian Navarro, 28)

Antonio, der besser als Tony bekannt ist, hilft Clay bereits in der ersten Staffel, mit Hannahs Tod umzugehen. Hannah beauftragt Tony damit, sich um die Tonbänder zu kümmern, die sie ihm vor ihrem Suizid zukommen ließ. Seit der zweiten Season ist er mit dem Boxtrainer Caleb (RJ Brown) zusammen.

Montgomery de la Cruz (Timothy Granaderos, 33)

Monty ist eine der Sportskanonen der High School. Allerdings wandert er in der dritten Staffel der beliebten Netflix-Serie hinter Gitter – der Grund: Er hat Tyler Down in Season zwei sexual missbraucht. Später stirbt Monty im Gefängnis.

Bryce Walker (Justin Prentice)

Der Co-Kapitän der Footballmannschaft, Bryce, zählt zu den kontroversesten Charakteren des Serienhits. Sein Ruf als Bösewicht begleitet ihn bis zu seinem brutalen Tod in der dritten Staffel: Er wird ermordet. Sein Verhalten ist ebenfalls einer der Auslöser für Hannah Bakers Suizid zum Anfang der Geschichte, denn er hat unter anderem Hannah und Jessica vergewaltigt.

Charlie St. George (Tyler Barnhardt)

Die Zuschauer lernen Charlie in der dritten Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" als Footballspieler der Schule kennen. Als Teil der sportlichen Clique sieht er unter anderem Monty als sein Vorbild an. Das ändert sich jedoch, nachdem er erfährt, dass Monty Tyler sexuell missbraucht hat. Daraufhin unterstützt er Clay, Jessica und Co.

Tyler Down (Devin Druid, 22)

Tyler sorgt auf der Liberty High ständig für ordentlich Aufsehen! Nachdem der Schulfotograf in der ersten Staffel vor allem durch seine Stalkingaktion aufgefallen ist, ändert sich sein Leben noch einmal dramatisch: Er wird von Monty auf der Schultoilette sexuell missbraucht. Daraufhin begeht er den Versuch eines Amoklaufes.

Diego Torres (Jan Luis Castellanos, 24)

Diego stößt erst in der finalen Staffel zu der High-School-Clique. Er ist bei seinen Mitschülern vor allem wegen seiner Rolle im Footballteam der Schule ein Begriff. Allerdings macht er es Jessica, Clay, Zach und Co. nicht leicht, als er versucht, die Hintergründe der dramatischen Ereignisse zu verstehen.

Netflix/David Moir Dylan Minnette als Clay Jensen in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Brandon Flynn als Justin Foley in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Ross Butler als Zach Dempsey in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Miles Heizer als Alex Standall in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/Beth Dubber Christian Navarro als Tony Padilla in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Timothy Granaderos als Montgomery de la Cruz in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/Beth Dubber Justin Prentice als Bryce Walker in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Tyler Barnhardt als Charlie St. George in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Devin Druid als Tyler Down in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Jan Luis Castellano als Diego Torres in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix/David Moir Szene aus "Tote Mädchen lügen nicht"



