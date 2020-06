Amelie Sperlich wagt einen völlig anderen Look! Ende des vergangenen Jahres konnten die TV-Zuschauer die Blondine auf der Suche nach der großen Liebe verfolgen. Nachdem sie bei ihrer Teilnahme an Der Bachelor nicht das große Glück gefunden hatte, wagte sie bei Bachelor in Paradise einen zweiten Versuch – allerdings wieder ohne Erfolg. Während sie in der Kuppelshow noch mit langen blonden Haaren und ihrem signifikanten Schmollmund um die Gunst der Herren buhlte, fällt ihren Fans jetzt auf: Amelie hat sich optisch ziemlich verändert.

"Ich hätte dich gar nicht wiedererkannt!", schreibt ein User unter dem neuesten Instagram-Schnappschuss der einstigen Kuppelshow-Kandidatin. Und tatsächlich: Die Beauty erstrahlt in einem ganz neuen Look. Amelie trägt jetzt eine freche Bobfrisur, die auch ihr Gesicht in ein ganz neues Licht rückt. Während ihre Haare zuletzt meistens in langen Locken bis über die Brust fielen, hat sie ihre aktuell ganz glatten Strähnen auf Schulterlänge gekürzt.

Und was sagt Amelie zu der vermeintlichen Mega-Veränderung? Sie betont, gar nicht viel gemacht zu haben. "Nachdem die Friseurläden wieder öffnen durften, habe ich meine Haare ein wenig aufgefrischt und sehr hell färben lassen", meint sie im Promiflash-Interview. Den Pony habe sie sich sogar selbst verpasst. "Ansonsten habe ich eigentlich nur meinen Style ein wenig geändert. Die Neonkleidchen bleiben vorerst im Schrank, stattdessen trage ich aktuell lieber Blusen oder eben schickere Kleider", plaudert sie zudem aus.

Anzeige

TVNOW Amelie Sperlich und Michi Bauer bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

TVNOW Amelie Sperlich, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / emmaemsn "Der Bachelor"-Star Amelie Sperlich



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de