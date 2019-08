Seit Mittwochabend ist es offiziell: 32 Mädels und Jungs, die aus ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln bekannt sind, geben der TV-Liebe bei Bachelor in Paradise eine zweite Chance. Während die 15 männlichen Prachtexemplare ihre Muskeln spielen lassen, haben auch die Ladys schlagkräftige Argumente, um die Jungs rein optisch von sich überzeugen zu können. Stimmt in der Umfrage ab, welches Rosen-Girl am heißesten ist!

Amelie Sperlich

Amelie hatte auf Daniel Völz (34) als ihren Traummann gehofft – doch der Bachelor von 2018 hatte keine einzige Rose für die Blondine übrig. Die Münchnerin hat es im TV zwar nicht weit geschafft, ist jedoch im Netz auf Erfolgskurs. Die Influencerin hat bereits über 70.000 Follower.

Cara Suckert

Pech in der Liebe, Glück im Beruf. Mit Sebastian Pannek (33) hat es 2017 nicht für eine Beziehung gereicht – ohne ein einziges Gruppendate flog Cara in Folge fünf aus der Show. Dafür ist die Ludwigshafenerin aber in Sachen Karriere ganz oben angekommen. Nach dem Studium hat sie sich offenbar zu einer erfolgreichen Unternehmerin entwickelt. Im RTL-Interview erzählt sie: "Ich versuche dieses Mal, viel mehr in die Offensive zu gehen als damals" – denn zu jener Zeit sei sie zu zurückhaltend gewesen.

Carina Spack

Sie entwickelt sich zum Kuppelformat-Dauerbrenner! Mit ihren Konkurrentinnen kam Carina in der Daniel-Staffel gar nicht klar. Zickenkrieg und Drama waren damals an der Tagesordnung – und auch mit dem Rosenverteiler selbst hat es am Ende überhaupt nicht mehr funktioniert. Das Dreamdate der Blondine entpuppte sich zum Liebeskiller und die Schnittblumen gingen an Svenja von Wrese und Kristina Yantsen. Schon im vergangenen Jahr versuchte Carina ihr Glück in der Reste-Show für Kuppel-Kandidaten – aus einem Flirt mit Sebastian Fobe (34) wurde aber letztlich nichts. Ob sie beim dritten Anlauf nun die große Liebe finden wird?

Christina Graß

Von ihr hätte Andrej Mangold (32) Anfang des Jahres fast eine Ohrfeige kassiert. Obwohl sie sich schon mit einer Schnittblume gesehen hatte, schickte der Rosenkavalier Christina (31) zurück nach Hause – und die ehemalige Miss Norddeutschland hätte ihm dafür am liebsten "eine geballert".

Ernestine Palmert

Unter Andrejs Girls war sie ein Zuschauer-Liebling. Die Curvy-Beauty stand zu ihren Kurven und überzeugte alle mit ihrer positiven Art – alle außer dem Bachelor. Der schickte Ernestine nämlich in Woche fünf nach Hause. Ob sie die Männerwelt im Paradies von sich überzeugen kann?

Isabell Bernsee

Auch Isabell (29) reihte sich zwischen die Mädchen des Basketball-Stars ein – und sorgte für den größten Eklat der Staffel. Nachdem sie Mitstreiterin Stefanie Gebhard beim Tanzen als "Bauer" beleidigt hatte, lehnte sie nach einem Streit mit Andrej die Rose einfach ab. Spannend wird es nun bei "Bachelor in Paradise", wenn die Immobilienkauffrau auf ihre alte und neue Konkurrentin Steffi treffen wird.

Jade Übach

Nach dem "Bachelor"-Aus zu Beginn des Jahres verriet Jade Promiflash, dass sie nie wieder bei dem Format mitmachen würde. Nur ein Mann und so viele Frauen – das sei überhaupt nicht ihr Fall gewesen. Schon damals gab sie aber zu: "Wenn es so eine Kuppelshow ist, wo halt mehrere Männer und Frauen sind – das wäre auf jeden Fall was." Damit könnte sich diese Show zu ihrer großen Chance entwickeln.

Janina Celine Jahn

Auch sie ist ein alter Hase im Dating-TV. 2018 bekam sie den ersten Staffelkuss von Rosenkavalier Daniel – flog dann aber in der vierten Nacht der Rosen raus. Kurz darauf folgte Janina Celines (24) zweiter großer Fernsehauftritt: Bei Love Island wurde die Single-Lady kurz vor Schluss von Yanik Strunkey abserviert.

Janine Christin Wallat

Mit einem emotionalen Liebesbrief hatte sie Daniel ihre Liebe gestanden – und sich bis unter die letzten vier gekämpft. Ihren Traummann hat Janine Christin bis heute aber noch nicht gefunden. Bei einem zweiten Versuch in Ralf Schmitz' (44) Kuppel-Format Take Me Out ergatterte sie zwar ein Date, aber auch während diesem hat es wohl nicht gefunkt.

Julia Prokopy

In ihrer Staffel ging Clea-Lacy Juhn (28) an der Seite des Bachelors nach Hause. In der zweiten Folge war für Julia der Kampf um Sebastians Herz schon wieder vorbei. Die Blondine hat den Glauben an die TV-Liebe aber noch nicht verloren – und versucht es unter der Sonne Thailands einfach ein weiteres Mal.

Kimberley Schulz

Eine weitere Andrej-Dame! Sang- und klanglos verabschiedete sich Kim in Woche vier – fand den Korb aber gar nicht so schlimm. Zwischen ihr und dem Rosenkavalier hatte es einfach nicht gefunkt – im Paradies hofft sie auf einen Mann mit viel Humor.

Meike Emonts

Die Fans könnten sich vor allem aufgrund eines ganz besonderen Dates an die flippige Kölnerin erinnern. Daniel hatte drei seiner Liebesanwärterinnen mächtig ausgetrickst und die Girls alle zum gleichen Date ausgeführt. Für das große Glück hat es bei Meike am Ende nicht gereicht – beim Restefest wünscht sie sich nun aber mehr Action.

Michelle Schellhaas

Die quirlige Blondine war unter Daniels Girls als Quasselstrippe bekannt – denkt aber heute, dass genau das sie vielleicht ins Aus geschossen haben könnte. Ein Einzeldate bekam Michelle damals nämlich nicht. Als leidenschaftliche Tänzerin könnte sie beispielsweise Tanzlehrer Eddy Mock um den Finger wickeln.

Natalie Stommel

Ihre Kuppelshow-Teilnahme liegt schon ein paar Jahre zurück. 2013 war Natalie Kandidatin im Kampf um Jan Kralitschka (43). Damals blieb es aber bei einem kurzen Gastauftritt und die Single-Lady ging ohne Rose nach Hause. Beim Schweizer Bachelor sah es für die 30-Jährige zwar besser aus – aber auch da reichte es nicht für die große Liebe.

Samantha Justus

Bei Oli Sanne (32) war Sam (29) sogar recht lange mit dabei. Für den Sieg reichte es 2015 aber nicht. Nach der fünften Nacht der Rosen trat die Beauty die Heimreise an. Den Grund fürs Scheitern hat die Single-Mama mittlerweile auch gefunden. Vor vier Jahren habe sie einfach noch nicht flirten können.

Sarah Gehring

Auch ihr Bachelor-Auftritt war bereits 2013 und sie schaffte es sogar auf Platz vier. Nachdem Sarah (32) nicht die letzte Rose ergattern konnte, verschwand sie dennoch nicht von den TV-Bildschirmen. Bei "Promis privat" und Mieten, kaufen, wohnen war sie weiter präsent und nahm sogar eine eigene Single auf. Mit "Die Gläser hoch" eroberte sie den Ballermann – danach wurde es ruhiger um die Mutter einer kleinen Tochter.

Stefanie Gebhardt

Mit tänzerischem Einsatz wollte sie es bei Andrej weit bringen. Doch Steffis wilder Twerk führte zum Mega-Beef mit Konkurrentin Isabell. Ob die beiden Girls auch dieses Mal um den gleichen Mann kämpfen werden? Die Männerwelt könnte sich auf heiße Küsse freuen – sowohl mit dem Bachelor als auch bei "Kiss Bang Love" hat sie ihre Knutsch-Kunst bereits unter Beweis gestellt.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

TVNOW Amelie Sperlich, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Anzeige

RTL / Marie Schmidt Cara Suckert, Bachelor-Kandidatin 2017

Anzeige

TVNOW Carina Spack, Reality-Sternchen

Anzeige

TVNOW Christina Graß, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Ernestine Palmert, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Isabell Bernsee, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Jade Übach, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Janina Celina Jahn, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

TVNOW Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Julia Prokopy, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Kim, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Meike Emonts, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Michelle Schellhaas, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

TVNOW Natalie Stommel, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Samantha Justus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

TVNOW Sarah Gehring, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Stefanie Gebhardt, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de