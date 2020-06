Sie konnte ihm also doch zum Geburtstag gratulieren! Pietro Lombardi feierte am Dienstag seinen 28. Geburtstag. Zur Feier des Tages erreichten ihn viele Glückwünsche via Social Media, nur Ex-Frau Sarah (27) meldete sich im Netz nicht. Der Grund: Die Sängerin musste in den vergangenen Tagen ohne ihr Handy auskommen. Doch das hielt sie offenbar nicht davon ab, ihrem ehemaligen Partner zu gratulieren: Sarah stellte jetzt klar, dass sie Pie herzliche Geburtstagsglückwünsche ausgerichtet habe!

In ihrer Instagram-Story verkündete die 27-Jährige nun überglücklich, dass ihr Handy wieder richtig einsatzfähig sei und ihr die kleine Social-Media-Pause gut getan habe. Natürlich sei es auch an ihr nicht vorbeigegangen, dass einige Fans die Geburtstagsgrüße an den 28-Jährigen vermissten. "Also hier extra noch mal für Instagram und Co.: Happy Birthday nachträglich, Pietro. Ist ja nicht so, als hätte ich ihm nicht auch außerhalb von Social Media gratulieren können", schrieb sie in einem Beitrag.

Trotz Scheidung verstehen sich Sarah und Pietro immer noch ziemlich gut. Für ihren gemeinsamen Sohn wollen sie an einem Strang ziehen. "Wir reden sehr viel und wir erziehen Alessio eigentlich gemeinsam", erzählte der "Kämpferherz"-Interpret in einem früheren RTL-Interview.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Voß, Cindy / ActionPress Sarah und Pietro Lombardi im September 2016

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

