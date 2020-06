Königin Máxima (49) ist einfach ein Sonnenschein! Die Royal-Lady präsentiert sich ihren Fans regelmäßig mit eleganten und stilsicheren Outfits. Dabei greift die Blondine auch mal tief in den Farbtopf. Nun präsentierte sich die gebürtige Argentinierin einmal in einem für ihre Verhältnisse eher schlichten Look, aber nicht minder charismatisch: Auch diese Aufnahmen von ihr machen deutlich: Máxima ist eine echte Frohnatur.

Die Frau von König Willem-Alexander (53) besuchte diese Woche die Freiwilligenorganisation House of Hope in Rotterdam. Zu ihrem Besuch erschien Máxima in einem beigen Ensemble, welches aus einer leichten Jacke und einer dazu passenden Hose bestand. Darunter trug die 49-Jährige einen Sommerpullover im selben Farbton. Ein besonderer Blickfang war ihr roter Nagellack. Damit bewies die Monarchin wieder einmal: Sie hat einfach ein Händchen für gute Outfits! Doch der schönste Teil ihres Looks ist und bleibt wohl ihr strahlendes Lächeln. Selbst der Regen kann ihrer guten Laune anscheinend keinen Abbruch tun.

Das war nicht das erste Mal, dass Máxima sich in einem hellen, schlichten Sommerlook präsentierte. Vor wenigen Tagen besuchte sie einen niederländischen Supermarkt in Nijmegen und überraschte mit einer tollen Kombination in Creme. Was denkt ihr über das Outfit? Stimmt unten ab!

MEGA Königin Máxima in Rotterdam im Juni 2020

MEGA Königin Máxima im Juni 2020

MEGA Königin Máxima in Nijmegen



