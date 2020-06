Königin Máxima (49) sorgte für eine schöne Überraschung in einem niederländischen Supermarkt! In letzter Zeit nahm die gebürtige Argentinierin zahlreiche Termine wahr, bei denen sie stets in auffälligen Looks eine gute Figur machte – unter anderem auf der Urlaubsinsel Texel. Jetzt bewies die Frau von König Willem (53), dass sie zudem auch ein offenes Ohr für die Bevölkerung hat: Die dreifache Mutter stattete einem Supermarkt einen spontanen Besuch ab und unterhielt sich interessiert mit den Angestellten!

Am vergangenen Donnerstag erschien Máxima in einem Markt im niederländischen Nijmegen, wie aktuelle Fotos zeigen. In der Region hatte sie mehrere Termine und schob noch den Überraschungsbesuch ein. Wie Daily Mail berichtet, kam dieser bei den Mitarbeitern sehr gut an. Die 49-Jährige sprach mit Kassierern und Angestellten in der Backwarenabteilung über die Gesundheitskrise und die Maßnahmen, die der Supermarkt getroffen hatte. Dabei verrieten ihr ihre Gesprächspartner, dass einige Kunden sehr frustriert über die derzeitige Lage seien – Máxima wiederum zeigte sich verständnisvoll.

Sicherlich konnte sie den Anwesenden damit Mut machen, dass die Niederlande langsam aber sicher wieder zur Normalität zurückkehren: Am Vorabend besuchte sie mit Willem das Nationaltheater in Den Haag, das nach elf Wochen wieder öffnen konnte. Ein Publikum bestehend aus 30 Menschen kann sich nun die Aufführungen wieder ansehen – das Königspaar hatte die Gelegenheit, als Erstes wieder vor der Bühne Platz zu nehmen.

Anzeige

MEGA Königin Máxima in Nijmegen

Anzeige

MEGA Königin Máxima im Juni 2020

Anzeige

MEGA König Willem-Alexander und Königin Máxima



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de