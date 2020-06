Hayden Panettiere (30) hat endlich wieder ein Social-Media-Profil – und zeigt dort ihren neuen Körperschmuck! Lange Zeit war es in den sozialen Netzwerken still um die US-Schauspielerin. Nun meldet sie sich bei ihren Fans zurück und teilt mit ihnen einige Ereignisse, die sie derzeit bewegen – so zum Beispiel auch ihr kürzlich gestochenes Tattoo, welches bereits ihr Fünftes sein dürfte. Doch was bedeutet das neue Symbol, das ihren Körper schmückt?

Auf Instagram hat die 30-Jährige ein Foto gepostet, das ihren frisch tätowierten Nacken zeigt. Per Bildkommentar erklärt sie die Bedeutung: "Das Auge des Ra" – die Verzierung ist demnach einem Gott aus der ägyptischen Mythologie gewidmet. Das Motiv gilt als Schutzsymbol und gleichzeitig als sogenannter "ewiger Beobachter". Haydens Community zeigt sich begeistert: "Ich liebe es. Sehr einzigartig", hat ein Follower kommentiert. Ein anderer lobt: "Das sieht so cool aus!" Zudem bejubeln ihre Anhänger, dass Hayden nach einer langen Social-Media-Pause nun sogar bei Instagram angemeldet ist. "Ich bin ein großer Fan von dir! Schön, dich hier zu sehen!", lautet nur einer der vielen freudigen Kommentare.

Dass die Blondine sich einen Account zugelegt hat, verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Nachdem sie am 6. Juni online ging, folgten ihr innerhalb weniger Stunden bereits mehr als 170.000 Menschen. Dazu lud sie nicht nur das Bild ihres Tattoos hoch, sondern acht weitere Schnappschüsse und ein Video.

Schauspielerin Hayden Panettiere

Hayden Panettiere bei den Critics' Choice Awards 2017

Hayden Panettiere, Juni 2020



