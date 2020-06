Die Jungs vom YouTube-Channel Gewitter im Kopf gehen einmal mehr unter die Musiker! Seit Jan und Tim vor rund eineinhalb Jahren mit ihrem Kanal, der sich thematisch um Jans Leben mit dem Tourette-Syndrom dreht, starten, geht ihre Karriere steil bergauf: Auf unterhaltsame Weise machen die beiden auf die Erkrankung des Nervensystems aufmerksam – mal mit Erklär-, mal mit Comedy-Clips – und begeistern inzwischen über zwei Millionen Follower. Am Freitag haben Jan und Tim ihre zweite Single "Krieger" rausgebracht und im Promiflash-Interview verraten, was dahinter steckt!

Bereits vor einem halben Jahr haben sich Jan und Tim das erste Mal ins Studio gewagt. Ihr erster eigener Titel "Zeig dein Gesicht" vermittelte bereits eine wichtige Message. Bei ihrem neuen Song "Krieger" ist das nicht anders, wie Jan im Gespräch mit Promiflash erklärte: "Der Song bedeutet Durchhaltevermögen, dass, wenn schwierige Zeiten oder Situationen kommen, man den Glauben an das Gute und das Selbstbewusstsein beibehält." Den Text haben die Netz-Stars tatsächlich selbst geschrieben – mit der Unterstützung ihrer Musiker-Kumpels Mo-Torres und Cengiz, wie Tim erzählte. "Wir haben da auch zwei Freunde, die uns dabei helfen, um ein bisschen die Feinheiten noch zu machen, weil die beiden schon ein bisschen einen Namen im Musikgeschäft haben."

Auch wenn ihre Videos sich meist rund um Jans Tics drehen – in ihrer Musik spielen sie keine Rolle. "Wie man im Song hört, sind da keine verbalen Tics drin, also auch keine Geräusche. Ganz am Ende einmal kurz, aber das gehört nicht zum Songtext mit dazu. Also das ist bewusst so. Der Songtext besteht nicht aus verbalen", offenbarte Jan. Generell sei sein Tourette, das er liebevoll Gisela getauft hat, während der Aufnahmen so gut wie gar nicht mit ihm durchgegangen. Schon nach einem Tag haben sich über 500.000 Menschen das dazugehörige Musikvideo angeschaut. Für die Jungs echt unbegreiflich: "Wir haben nicht mit einer so krassen Resonanz gerechnet", erzählte Tim.

