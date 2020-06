Julita (21) will das neue Mitglied ihrer Familie nicht länger verstecken! Anfang des Monats brachte die YouTuberin ihr zweites Kind zur Welt. Bis zur Geburt ihres kleinen Sprösslings hielt die Beauty ihre Community mit zahlreichen Updates auf dem aktuellen Stand. Am späten Nachmittag durften die Influencerin und ihr Freund Florian ihren Sohn Leonardo dann endlich in den Armen halten. Das Gesicht des neuen Erdenbürgers hielten die stolzen Eltern geheim – bis jetzt: Julita zeigt erstmals ihr Kind ganz!

In einer Collage lässt Julita via Instagram die vergangenen Monate noch mal Revue passieren: Während man auf dem linken Bild ihren prallen Babybauch bewundern kann, hält die 21-Jährige auf der rechten Aufnahme bereits liebevoll ihren Sohnemann im Arm. In einem schwarz-weiß gestreiften Strampler schmiegt sich der inzwischen zwölf Tage alte Knirps ganz dicht mit einem süßen Schmollmund an seine Mama. Auch schon ein kleine Haar-Flaum ist auf seinem Kopf zu erkennen.

"Ein bisschen wehmütig bin ich schon, dass jetzt alles so schnell ging", verriet Julita unter dem Beitrag. An den Alltag als zweifache Mami hat sich der junge TikTok-Star aber offenbar schon gewöhnt: "Das Stillen klappt prima und ansonsten schläft der kleine Mann den lieben langen Tag", erklärte die dunkelhaarige Schönheit ihren Followern.

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihr Freund Florian nach der Geburt ihres Sohnes, Juni 2020

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihrem Sohn Leonardo

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita mit ihrem Sohn, Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de