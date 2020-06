Es ist ein Junge! Schauspieler Will Arnett (50), der unter anderem Gastauftritte in Sex and the City und "30 Rock" hatte, ist wieder Vater geworden. Nachdem seine Freundin Alessandra Brawn und er gerade einmal rund ein Jahr zusammen waren, verkündeten sie im Februar die Schwangerschaft. Nun brachte die Blondine einen gesunden Sohn zur Welt – und die frischgebackenen Eltern verrieten auch gleich den Namen ihres Sprösslings!

Wie einer von Wills Bekannten gegenüber US Weekly bestätigte, sei der Kleine bereits vergangenen Monat zur Welt gekommen: "Alexander Denison Arnett wurde am 27. Mai in Los Angeles geboren. Denny ist zu Hause und allen geht es gut." Das Paar sei überglücklich und vollkommen überwältigt von ihren Gefühlen für ihren Nachwuchs. Bereits im Vorfeld hatte ein Insider in einem Interview erzählt, dass sie die Geburt kaum mehr erwarten können.

Der Synchronsprecher hat bereits zwei weitere Kinder. Aus der Beziehung mit seiner Ex-Frau Amy Poehler (48) stammen seine Söhne Archie (11) und Abel (9). Das Paar trennte sich 2012 nach zehn gemeinsamen Ehejahren. Auch Alessandra ist bereits Mutter eines Kindes.

Getty Images Will Arnett, Schauspieler

Getty Images Amy Poehler und Will Arnett bei den Golden Globes 2012

APEX / MEGA Will Arnett mit seinen Söhnen Abel und Archie im Dezember 2017



