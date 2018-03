Lachen ist die beste Medizin – das sieht offenbar auch Jennifer Aniston (49) so! Die Friends-Schauspielerin ist zurzeit dabei, die Trennung von Noch-Ehemann Justin Theroux (46) so gut es geht zu verarbeiten. Ein humorvoller und hübscher Mann würde da doch am besten Trost spenden – das dachte wohl auch Komiker Will Arnett (47): Er bot jetzt seine Dienste an und wollte ihr wieder ein Lachen ins Gesicht zaubern. Katapultiert er sich damit direkt ins Herz der 49-Jährigen?

Die Amerikanische InTouch berichtete jetzt über die Gerüchte um eine angeblich entflammte Liebe des Hollywood-Beaus und der Schauspielerin. Die beiden sollen gemeinsam auf einer Party von Late Night-Host Jimmy Kimmel (50) erschienen sein und auch die Chemie habe gestimmt: "Sie unterhielt sich mit Freunden, während Will an ihrer Seite war. Sie sahen wirklich gut zusammen aus!" Nach der Party hätten sie vereint die Feier verlassen. Ins Beuteschema der Schönheit würde der attraktive Funny-Man passen: Jen hat sich schon einmal von einem Komiker trösten lassen – kurz nach der Trennung von Brad Pitt (54) brachte Vince Vaughn (47) sie wieder zum Strahlen.

Hilft Will der hübschen Blondine etwa wirklich, über Justin hinwegzukommen? Wahrscheinlich schon – aber eher auf eine rein platonische Art und Weise. Denn die Freundschaft der beiden hat sich laut Gossip Cop über Jahre entwickelt und beide gehören einer Hollywood-Truppe an, die gerne in den gleichen Kreisen verkehrt. Denkt ihr, dass an den Gerüchten etwas dran ist? Stimmt unten ab.

Matt Winkelmeyer / Getty Images Jennifer Aniston bei der Hollywood Walk of Fame Star Ceremony

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux bei der "Zoolander 2"-Premiere 2016

Anzeige

@ParisaMichelle Will Arnett, Jason Bateman und Jennifer Aniston in Hollywood unterwegs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de