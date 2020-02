Will Arnett (49) wird zum dritten Mal Papa! Dass der Schauspieler, unter anderem bekannt durch seine Synchronisierung in Filmen wie "The Lego Movie" und "Ratatouille", seine Familie erweitert, dürfte die Fans überraschen. Immerhin ist Will erst seit gut einem Jahr mit seiner neuen Freundin Alessandra Brawn zusammen. Doch die recht kurze Dauer ihrer Beziehung spielt für das Paar offenbar keine Rolle. Will und Alessandra sind bereit für den nächsten Schritt!

Die beiden können die Geburt ihres Babys wohl kaum erwarten. "Sie sind sehr glücklich und außer sich vor Freude", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Für Will ist es bereits das dritte Kind. Der kanadische TV-Star hat zwei Söhne, den elfjährigen Archie und dessen zwei Jahre jüngeren Bruder Abel. Sie stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau und Comedian Amy Poehler (48). Und auch Alessandra ist bereits Mutter. Die Unternehmerin bringt ebenfalls ein Kind mit in die Beziehung.

Die Erweiterung seiner Rasselbande erfüllt Will sicherlich mit Stolz, immerhin geht der 49-Jährige in seiner Vaterrolle voll und ganz auf. "Es ist das Beste, was es je gab. Es gibt keine andere Sache in meinem Leben, die in dieselbe Kategorie fällt", schwärmte er 2018 im Interview mit dem Magazin.

Getty Images Alessandra Brawn und Will Arnett im September 2019 in Beverly Hills

Getty Images Amy Poehler und Will Arnett bei den Golden Globes 2012

APEX / MEGA Will Arnett mit seinen Söhnen Abel und Archie im Dezember 2017

